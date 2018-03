Verlogene Phrasen

Anzeige

Eine Stunde ging am letzten Wochenende, am so genannten „Earth Day“, auf der ganzen Erde das Licht an markanten Stellen aus. Um auf den angeblich so bedrohlichen Klimawandel aufmerksam zu machen, initiierte der WWF dieses Spektakel.

Riesige Flächen von Regenwald werden durch Brandrodung immer wieder zu ökologisch wertlosen, aber profitablen Palmölplantagen umgewandelt, dabei verbrennen leider auch die letzten Orang Utans und die einheimische Bevölkerung darf als billiges Plantagenpersonal ihr Leben fristen – eben nicht vermeidbare Kollateralschäden für den „Klimaschutz“, für die „Bewahrung der Schöpfung“ oder wie immer die verlogenen Phrasen lauten.

Der WWF vergibt den Betreibern dieser Plantagen, unter anderem dem bekannten Saatgutunternehmen Monsanto so genannte „Nachhaltigkeitszertifikate“.