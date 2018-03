Verschwundene Vögel, Insekten und Bäume

Anzeige

Diese ganzen sinnlosen, willkürlichen und massiven Kahlschläge in der Natur haben schon im letzten und vorletzten Winterhalbjahr begonnen. Da verschwanden schon unzählige Bäume am Tauberufer flussauf- und abwärts, in freier Landschaft und mitten in Ortschaften, oft mit der fadenscheinigen Begründung, sie seien „krank“ oder „kaputt“ gewesen. Ein Baum wurde sogar „aus Versehen“ gefällt (in Creglingen). Diesen Winter hat das Fällen aber monströse Ausmaße angenommen – kein Straßenrand, kein Fluss- oder Bachlauf bleibt verschont, kein Heckenzug bleibt stehen. Besonders krasse Zerstörungen sind aktuell im Tal von Igersheim nach Neuses zu sehen. Solche Anblicke verleiden jeden Winderspaziergang.

Herr Weber-Schwarz berichtete vor einiger Zeit in seiner Kolumne über einen verschwundenen Baum, am Spielplatz eines Dorfes grundlos gefällt.

In Frauental gibt es auch einen Kinderspielplatz; bis letzten Herbst im Schatten eines kleinen idyllischen Wäldchens gelegen. Das Wäldchen gibt es nicht mehr – buchstäblich mit Stumpf und Siel abgeholzt. Kein einziger Baum überlebte das Massaker, zurück blieb ein wahres Schlachtfeld. Im Klosterwald fallen jetzt die Bäume, die den Bau der Windräder überlebten, usw. usw....