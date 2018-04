Wort „Studierende“ verdrängt „Student“

Anzeige

Ich traute meinen Augen nicht, als ich in den Fränkischen Nachrichten vom 4. April 2018 folgende Überschrift las: Studierendenwerk Heidelberg: Offizieller Spatenstich für Wohnheim in Holzmodulbau am Studienort Mosbach.

Studierendenwerk. Das Wort habe ich so noch nicht gehört. Als ich studierte, sagte man zu der Einrichtung, die sich um die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Belange der Studenten kümmert, Studentenwerk. Aber das ist lange her.

Und so machte mich kundig. Dabei musste ich feststellen, dass inzwischen in zahlreichen Bundesländern amtlich nicht mehr von Studentenwerken, sondern von Studierendenwerken die Rede ist, in Baden-Württemberg seit 2014. Dafür seien nach einer Schätzung eine halbe Million Euro Kosten angefallen. Heißt das etwa im Sinne der Gendersprache: An den Universitäten und Hochschulen sollen keine Studenten mehr studieren, sondern nur noch Studierende?