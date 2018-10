Atemberaubende Natur & Kultur

Ursprüngliche Landschaften, faszinierende Tierwelten und eine einzigartige Mischung aus afrikanischen und europäischen Einflüssen

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Condor ab/bis Frankfurt/Main nach Windhoek/Namibia und zurück · 10 Übernachtungen in den Hotels, Lodges und Rest Camps der guten Mittelklasse im Doppelzimmer mit Bad/Dusche und WC · Begrüßungs-Getränk am Tag der Ankunft mit Informationen zu Land und Leuten · 10 x Frühstück · 8 x Abendessen · Rundreise laut Programm gemäß Ausschreibung · Alle gemäß dem Programm anfallenden Eintrittsgelder · Alle notwendigen Bustransfers im Zielgebiet · Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitung während der Reise · Alle Flughafensteuern und -gebühren · Ausführliche Reiseunterlagen inkl. Reiseführer pro Zimmer · Nicht eingeschlossen: Persönliche Ausgaben, Trinkgelder, Reiseversicherungen · Waterberg-Paket: p.P. € 139,– · 2 Abendessen in der Lodge · Halbtägige Pirschfahrt · Flug-, Hotel- und Programmänderungen vorbehalten! Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann die Reise bis zwei Wochen vor Reisebeginn abgesagt werden.

VERLAGSBEGLEITUNG: Hubert Segeritz

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

mundo Reisen GmbH & Co. KG,

Jahnstraße 64,

63150 Heusenstamm

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

18.06.19 Flug nach Windhoek

19.06.19 Ankunft / Sossusvlei

20.06.19 Lehmbodensenke in Sossusvlei mit höchsten Dünen der Welt / Sesriem Canyon

21.06.19 Fahrt durch den Namib Naukluft Naturpark nach Swakopmund, Stadtrundfahrt / Ausflug Namibwüste

22.06.19 Swakopmund / Fakultativ: Bootsfahrt mit Imbiss

23.06.19 Swakopmund / Twyfelfontein / Damaraland / Versteinerter Wald

24.06.19 Etosha Nationalpark

25.06.19 Etosha Nationalpark, Wildbeobachtung / Salzpfanne

26.06.19 Etosha Nationalpark, Wildbeobachtung

27.06.19 Etosha Nationalpark / Waterberg Camp / Etjo Safari Lodge

28.06.19 Waterberg Camp / Waterberg- Paket: Abendessen und Halbtägige Pirschfahrt

29.06.19 Waterberg Camp / Windhoek / Rückflug nach Deutschland

30.06.19 Ankunft in Frankfurt

Termin: 18.06. – 30.06.2019

Preis: 2.999 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: ab 299 € p.P.