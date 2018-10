Auf den Spuren von Commissario Brunetti

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug nach Venedig und zurück (Umsteigeverbindung möglich) · Transfer Flughafen – Lido di Venezia – Flughafen · 4 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 3-Sterne-Hotel „Riviera“ auf dem Lido di Venezia (Landeskategorie) · 3-Tages-Dauerfahrkarte für Linienboote und Busse auf dem Lido di Venezia · 1 Abendessen im Restaurant (am 1. Tag) · Ausflug „Commissario Brunetti auf der langen, schmalen Insel“ · Ausflug „Auf Brunettis Wegen durch die Sestieri und Venedigs Gondeln“, inklusive Eintritt und Besuch einer Gondelwerkstatt · Ausflug „Brunettis Kulinarik in San Polo und das Ghetto in Cannaregio“ · Qualifizierte, deutschsprechende Reiseleitung · Zusätzlich buchbar: Ausflug „Die Inseln San Giorgio Maggiore und San Pietro di Castello in der Lagune von Venedig“, inkl. Eintritt 35,– € p.P. · Alle Gäste, die in Venedig/Lido di Venezia übernachten, müssen eine Kurtaxe in Höhe von 3,60 Euro (pro Person/Übernachtung im 3-Sterne- Hotel) begleichen. Die Abgabe ist beim Check-Out vom jeweiligen Gast zu entrichten. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an. 1 Fakultative, vorab buchbare Ausflüge

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Für fakultative Ausflüge: 15 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens vier Wochen vor Reisetermin abzusagen.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Mondial Tours MT SA,

CH-Locarno

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

02.10.19 Anreise nach Lido di Venezia / Ausflug „Commissario Brunetti auf der langen schmalen Insel“

03.10.19 Ausflug „Auf Brunettis Wegen durch die Sestieri und Venedigs Gondeln“

04.10.19 Ausflug „Die Inseln San Giorgio Maggiore und San Pietro di Castello in der Lagune von Venedig“1

05.10.19 Ausflug „Brunettis Kulinarik in San Polo und das Ghetto in Cannaregio“1

06.10.19 Rückreise zum Ausgangsort

Termin: 02.10. – 06.10.2019

Preis: 1.225 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 150 € p.P.