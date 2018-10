Blumeninselim Atlantik

Ein subtropisches Vegetationswunder im Atlantischen Ozean

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Stuttgart und zurück (Details siehe Seite 6) · Flug nach Funchal und zurück · Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 7 Übernachtungen in einem Hotel der 4*-Kategorie z. B. Hotel Vila Galé · 7 x Frühstück im Hotel · 6 x Abendessen im Hotel · Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort · Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder laut Programm: Halbtagesausflug Funchal und Monte · Ganztagesausflug Cabo Girao – Encumeada-Pass – Porto Moniz · Halbtageswanderung Levada Do Norte inkl. Weinprobe · Ganztagesausflug Camacha – Santana – Porto da Cruz – São Lourenco · Halbtagesausflug Nonnental (Curral das Freias) · Abschiedsessen in einem Spezialitäten Restaurant Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 31 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH

Uferstraße 24,

D-61137 Schöneck

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

14.02.19 Flug nach Funchal

15.02.19 Ausflug: Funchal und Botanischer Garten

16.02.19 Ausflug: Camacha / Santana / Porto da Cruz / Machico

17.02.19 Cabo Girao / Encumeada-Pass / Porto Moniz

18.02.19 Ausflug: Nonnental (Curral das Freias) und Monte

19.02.19 Wanderung Lewada dos Marocos

20.02.19 Zur freien Verfügung

21.02.19 Rückflug

Termin: 14.02. – 21.02.2019

Preis: 1.375 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: ab 245 € p.P.