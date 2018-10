Der Golf von Sorrent

Ein mediterraner Traum mit einzigartiger Kulturlandschaft

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flüge mit Lufthansa von Frankfurt/Main nach Neapel und zurück · Empfangsgetränk am Ankunftstag im Hotel mit Informationen zu Land & Leute · 7 Übernachtungen im genannten Mittelklasse-Hotel: Grand Hotel Alimuri, Meta di Sorrento (Landeskategorie 4****) · 7 x Frühstücksbuffet · 7 x Abendessen im Hotel · Halbtagesausflug Sorrent · Ganztagesausflug Amalfiküste und Ganztagesausflug Capri · Deutsch sprechende Reiseleitung während der Reise · Alle notwendigen Bustransfers im Zielgebiet · Reiseführer pro gebuchten Zimmer · Alle Flugund Sicherheitsgebühren · Nicht eingeschlossen: Zusatzausflüge, Eintrittsgelder · Bitte beachten Sie, dass in einigen Städten und Gemeinden eine örtliche City Tax anfällt oder kurzfristig eingeführt werden kann. Die Gebühr ist vom Gast direkt im Hotel zu entrichten. · Vorab Buchbar: Zusatzausflug Neapel: p.P. € 49,– · Zusatzausflug Pompeji und Vesuv: p.P. € 49,– (Mindestteilnehmerzahl: je 20 Personen) · Programm-, Flugzeiten- und Hoteländerungen vorbehalten! Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens zwei Wochen vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

mundo Reisen GmbH & Co. KG,

Jahnstraße 64,

63150 Heusenstamm

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

10.04.19 Flug nach Neapel

11.04.19 Halbtagesausflug Sorrent

12.04.19 Ganztagesausflug Positano / Amalfi / Ravello

13.04.19 Zur freien Verfügung / Fakultativ: Ganztagesausflug Neapel

14.04.19 Ganztagesausflug Capri / Anacapri

15.04.19 Zur freien Verfügung / Fakultativ: Ganztagesausflug Pompeji und Vesuv

16.04.19 Zur freien Verfügung

17.04.19 Rückflug nach Frankfurt/Main

Termin: 10.04. – 17.04.2019

Preis: 1.399 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 269 € p.P.