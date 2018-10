Die schottischen Highlands

Mächtige Täler, hohe Berge und spiegelglatte Seen

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Linienflüge Frankfurt – Edinburgh und zurück mit Lufthansa in der Economy Class · Schienen-Kreuzfahrt im Royal Scotsman mit 3 Übernachtungen im Zweibett-Abteil · 3 Übernachtungen im Deluxe-Traditionshotel in Edinburgh · Deutsch geführter Stadtrundgang durch Edinburgh · Traditioneller Fünf-Uhr-Tee · Deutsch geführter Ganztagsausflug ins Grenzland · Alle erforderlichen Transferfahrten · Sehr gute Karten für das Military Tattoo, die spektakulärste Militärparade der Welt (nur Termin 20.08.19) · Deutschsprachiger Gastgeber an Bord des Royal Scotsman · Nicht im Reisepreis eingeschlossen und nur vorab buchbar: Trinkgelder und persönliche Ausgaben · Wunsch-Ausflüge Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

6 Personen. Maximal 10 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor die Reise bis spätestens 21 Tage vor Reisetermin abzusagen

VERLAGSBEGLEITUNG: keine

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Lernidee Erlebnisreisen GmbH, Kurfürstenstr. 112, D-10787 Berlin

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

20.08.19 Auf nach Edinburgh

21.08.19 Besichtigung des UNESCO Weltkulturerbes Edinburgh / am Abend besuchen Sie das Military Tattoo

22.08.19 Fahrt durch das Grenzland / Glenkinchie-Destille mit Kostprobe

23.08.19 Fahrt mit dem Royal Scotsman ab Waverley Station in Richtung Glasgow, eine der landschaftlich schönsten Reisestrecken der Welt

24.08.19 Weiterfahrt mit dem Royal Scotsman von der Küste in die Highlands, Blick auf den Ben Nevis und Isle of Skye

25.08.19 Besuch der Isle of Bute

26.08.19 In Edinburgh verlassen Sie den Zug / Rückreise

Termin: 20.08. – 26.08.2019

Preis: ab 7.590 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 980 € p.P