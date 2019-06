Donauwalzer

REISELEISTUNGEN:

7 Nächte in Außenkabinen mit Bad/WC/Klimaanlage in der gebuchten Kabinenkategorie · Programm gemäß Reiseverlauf ab/bis Passau · Vollpension: Frühstücksbuffet, Mittagessen oder Lunchpaket für Fahrradtouren, Nachmittags Kaffee und Kuchen, Abendessen · Bordreiseleitung (radelt nicht mit der Gruppe) · Tägliche Radtourenbesprechung · Detailliertes Routenbuch pro Kabine · zusätzlich buchbare Leistungen (vorbehaltlich Verfügbarkeit): Radreiseleitung während der gesamten Tour · Mostverkostung im oberen Donautal · Diverse Fährfahrten · 2x Stadtrundfahrt: Wien per Rad und Budapest HOP-ON / HOP-OFF Bus · Weinverkostung beim Winzer in der Wachau · Fahrrad-Leihhelm · Ausflugsprogramm an Board buchbar für 235,- € p.P.· Zubuchbar: Bahnfahrt in der 2. Klasse Hin und zurück 121,- € p.P. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

50 Personen Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

RAD + REISEN GmbH, Schickgasse 9, 1220 Wien, Österreich

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

13.06.20 Passau, Einschiffung

14.06.20 Donauschlinge, Engelhartszell / Aschach | ca. 42 km

15.06.20 Devin / Bratislava | ca. 43 km

16.06.20 Budapest: Ausflug Szentendre | ca. 54 km (oder Ruhetag)

17.06.20 Donauknie / Esztergom | ca. 43 km

18.06.20 Wien (Ruhetag)

19.06.20 Wachau, Krems / Melk | ca. 37 km

20.06.20 Passau

TERMIN: 13.06. – 20.06.2020

PREIS: ab 939 € p.P.*

*Preis im 2-Bett Standard, außen / EZ-Zuschlag: auf Anfrage