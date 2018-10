Eine Reise durch das spektakulärste Weinanbaugebiet der Welt

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Linienflug nach Porto mit TAP und zurück von Lissabon · 8 Tage Kreuzfahrt in einer Außenkabine der gebuchten Kategorie · Vollpension während der Kreuzfahrt mit 3 Mahlzeiten (Abendessen Anreisetag bis Frühstück Abreisetag): Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Kaffee / Tee und Säften, Reichhaltiges Mittagsbuffet, 4-Gänge- Menü zum Abendessen am Twisch serviert, Kaffee / Tee nach Mittag- und Abendessen, Festliches Gala-Dinner, Begrüßungs- und Abschiedsempfang mit dem Kapitän, Tischplatzreservierung an Bord, Ausflug Pinhão und Besuch einer traditionellen Quinta (während der Kreuzfahrt) · nicko cruises Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige örtliche Reiseleitung · Komfortables Audio-Set bei allen Ausflügen · Unterhaltungsprogramm an Bord · Kofferservice zwischen Anlegestelle und Kabine bei Ein- und Ausschiffung · Alle Hafen- und Passagiergebühren · 3 Übernachtungen mit Frühstück im Hotel Olissippo Marquês de Sá**** in Lissabon (oder vergleichbares Hotel) · 4 Ausflüge inkl. (während des Anschlussprogramms) · Verpflegung während des Anschlussprogramms (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) · Alle Bustransfers · Hinzubuchbare Leistungen: Ausflugspaket mit 4 Ausflügen während der Kreuzfahrt: € 149 p. P. · Getränkepaket während der Kreuzfahrt: € 160 p. P.

Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

100 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: Hubert Segeritz

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

05.09.19 Porto, Einschiffung

06.09.19 Porto / Entre-os-Rios / Stadtrundgang durch Porto mit Weinprobe1

07.09.19 Entre-os-Rios / Régua / Ausflug Lamego: Freitreppe und gotische Kathedrale1

08.09.19 Régua / Pinhão / Vega Terrón / Ausflug zum barocken Mateuspalast in Vila Real mit seinem Garten

09.09.19 Vega Terrón / Barca d’Alva / Ausflug in die Universitätsstadt Salamanca1, Kathedrale und Plaza Mayor (inklusive Mittagessen)

10.09.19 Barca d’Alva / Pocinho, Stadtrundgang / Pinhão / Ausflug nach Castelo Rodrigo

11.09.19 Pinhão / Porto / Ausflug Guimarães1

12.09.19 Porto / Lissabon, Besuch von Fatima und Coimbra

13.09.19 Lissabon: Tagesausflug durch die Hauptstadt Lissabon mit Besuch des Kastells St. Georg

14.09.19 Lissabon: Inklusivausflug nach Cabo da Roca, UNSECO-Weltkulturerbe, Jahrhunderte alte Paläste

15.09.19 Lissabon und Heimreise

Termin: 05.09. – 15.09.2019

Preis: ab 2.629 € p.P.*

*Preis in 2-Bett, Hauptdeck / EZ-Zuschlag: ab 1.434 € p.P.