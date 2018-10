Down Under

Australien, Neukaledonien und Fiji – die vielen Gesichter werden Sie begeistern

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug ab Frankfurt nach Melbourne und von Sydney zurück · alle inneraustralischen Flüge · Rundreise (2.-10. Tag und 22. Tag) · 7 Übernachtungen in guten Mittelklassehotels mit Frühstück · Verpflegung laut Programm · alle Transfers und Fahrten im modernen, klimatistierten Reisebus · Ausflüge, Besichtigungen und Eintrittsgelder wie beschrieben · qualifizierte deutschsprechende Reiseleitung · Kreuzfahrt (10.-22. Tag) · 12 Übernachtungen in Kabinen der gebuchten Kategorie auf der „Explorer of theSeas“ mit Vollpension · Vorträge und Veranstaltungen an Bord · durchgehende deutschsprechende Reisebegleitung an Bord (ab 15 Teilnehmern) · deutschsprechende örtliche Reiseleitung bei den Landausflügen bzw. englischsprechende Reiseleitung mit deutscher Übersetzung (je nach Verfügbarkeit) · Ausflugspaket 575,– € p.P. Ausflüge auch einzeln buchbar · Frühbucher Ermäßigung 200,– € p.P. bei Buchung bis zum 31.10.2018 Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

15 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Miller Reisen GmbH, Millerhof 2, 88281 Schlier

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

08.03.19 Frankfurt / London / Melbourne

09.03.19 Melbourne

10.03.19 Melbourne

11.03.19 Melbourne / Great Ocean Road

12.03.19 Melbourne

13.03.19 Melbourne / Alice Springs

14.03.19 Alice Springs / Ayers Rock

15.03.19 Ayers Rock / Sydney

16.03.19 Sydney

17.03.19 Sydney, Explorer of the Seas

18.03.19 Seetag

19.03.19 Seetag

20.03.19 Lifou (Loyalitätsinseln)

21.03.19 Seetag

22.03.19 Suva (Fidschi)

23.03.19 Lautoka (Fidschi)

24.03.19 Seetag

25.03.19 Mystery Island

26.03.19 Noumea (Neukaledonien)

27.03.19 Seetag

28.03.19 Seetag

29.03.19 Sydney / Frankfurt

30.03.19 Ankunft in Frankfurt

Termin: 08.03. – 30.03.2019

Preis: ab 5.825 Euro p.P.*

*Preis in Zwei-Bett, innen / EZ-Zuschlag: ab 1.550 € p.P.