Ein Land voller Gegensätze

Mediterraner Charme und einzigartige Landschaften

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug von Frankfurt nach Venedig und zurück · Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie · Gepäckbeförderung an und von Bord · Ein- und Ausschiffungsgebühren, alle Hafengebühren · Vollpension mit Menüwahl (bis 5 Mahlzeiten täglich) · ¼ Liter Tischwein und Tafelwasser zu den Hauptmahlzeiten · Willkommenscocktail · Kapitänsdinner mit festlichem Menü · Abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungs-Programm · Alle Schiffseinrichtungen zur freien Verfügung (außer Friseur, Massage etc.) · Betreuung durch erfahrenes Hansa Touristik Reiseleiterteam · Vorträge von Fachlektoren · vielseitige Ausflüge vorab buchbar

Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG: 25 Personen.

VERLAGSBEGLEITUNG: Willi Maag

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

05.10.19 Venedig (Italien)

06.10.19 Kreuzen in der Adria

07.10.19 Zakynthos (Griechenland), bekannt durch die berühmte Schmugglerbucht

08.10.19 Nauplis (Griechenland): archäologische Ausgrabungen, antikes Korinth, Apollo Theater und Mikene

09.10.19 Delos / Paros (Griechenland), einstiges Zentrum der Apollo Verehrung und UNESCO Weltkulturerbe

10.10.19 Paros / Insel Amorgos, hier befindet sich das Felsenkloster Panagia Chozoviotissa / Mykonos (Griechenland)

11.10.19 Mykonos, bekannt für seine Windmühlen / Sifnos (Griechenland)

12.10.19 Kanal von Korinth / Argostoli / Kefalonia

13.10.19 Korfu (Griechenland)

14.10.19 Dubrovnik (Kroatien)

15.10.19 Venedig (Italien), Heimreise

Termin: 05.10. – 15.10.2019

Preis: ab 2.935 € p.P.*

*Preis in Zwei-Bett, innen / EZ-Zuschlag: ab 1.000 € p.P.