Eine Kreuzfahrt zwischen Tradition und Moderne

REISELEISTUNGEN/De-Luxe-Paket: Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Emirates Frankfurt-Dubai- Frankfurt · 2 x Übernachtung/Halbpension im 5-Sterne Hotel Pullmann · Besuch und Führung Louvre Abu Dhabi und Heritage Village · Ganztägige Dubai-Stadtrundfahrt · Deutschsprachige Reiseleitung für das Vorprogramm · Transfer Flughafen - Hotel/Schiff - Flughafen · Kreuzfahrt laut Programm · Unterbringung in einer De-luxe- Suite im MSC Yacht Club · Vollpension an Bord inkl. Getränkepaket · Benutzung aller Bordeinrichtungen im Passagierbereich · Veranstaltungen und Unterhaltungsprogramm · Ein- und Ausschiffungsgebühren · Gepäcktransport bei Ein- und Ausschiff ung MSC YACHT CLUB: Ein exklusiver Bereich mit 95 Suiten inkl. Butler-Service, der nur für Sie als Gast dieser Reise zugänglich ist. Exklusive im MSC Yacht Club eingeschlossenen Leistungen: • Priority Check-in und Check-out • Luxuriös ausgestattete Suiten mit ergonomischen Matratzen, Bettwäsche aus feinsterägyptischer Baumwolle • eine Auswahl an verschiedenen Kissen • 24-Stunden Butler- und Concierge Service • Zugang zur exklusiven Top Sail Lounge mit fantastischem Meerblick • Exklusives MSC Yacht Club Gourmetrestaurant mit freien Tischzeiten • Softdrinks, Cocktails, Bier, Wein und bestimmte Spirituosen sind in allen Bereichen des MSC Yacht Club, in der Minibar der Suiten sowie in allen Restaurants & Bars an Bord abhängig vom jeweils verfügbaren Getränke angebot gratis • Privates Sonnendeck- und Pooldeck • Direkter, privater Zugang zum MSC Aurea SPA

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

16 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 21 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

VERLAGSBEGLEITUNG: Heidi Wasser Fakultativ: Aufpreis für Emirates Business- Class-Flüge: 2.380,– € p.P. (Stand:

22.05.2019) Fragen Sie uns!

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

09.01.20 Anreise Dubai Flug mit Emirates nach Dubai. Anschließend Transfer zum Hotel.

10.01.20 Ausflug Abu Dhabi Besuch und Führung Louvre Abu Dhabi und Heritage Village

11.01.20 Ganztägige Dubai-Stadtrundfahrt gegen Abend: VIP-Einschiffung MSC Bellissima

12.01.20 Abu Dhabi (U. Arab. Emirates)

13.01.20 Sir Bani Yas Is (U. Arab. Emirates)

14.01.20 Seetag

15.01.20 Muscat (Oman)

16.01.20 Khasab (Oman)

17.01.20 Dubai (U. Arab. Emirates)

18.01.20 Dubai (U. Arab. Emirates) und Heimreise

TERMIN: 09.01. – 18.01.2020

PREIS: ab 2.995 €p.P.*

*Preis Yacht Club De-Luxe-Suite