REISELEISTUNGEN:

14 Nächte in Außenkabinen mit Dusche/WC/Klimaanlage in der gebuchten Kabinenkategorie · Programm gemäß

Reiseverlauf ab/bis Passau · Vollpension: Frühstücksbuffet, Mittagessen oder Lunchpaket für Fahrradtouren, Abendessen, Mitternachtssnack · Täglich Live-Musik · Bordreiseleitung (radelt nicht mit der Gruppe) · Tägliche Radtourenbesprechung · Detailliertes Routenbuch pro Kabine zusätzlich buchbare Leistungen (vorbehaltlich Verfügbarkeit): Radreiseleitung während der gesamten Tour · alle Fährüberfahrten während der Radtouren · 3x Stadtrundfahrt: Wien per Rad und Budapest per Bus · Belgrad per Bus · Fahrrad-Leihhelm · Ausflugsprogramm an Board buchbar · Zubuchbar: Bahnfahrt in der 2. Klasse Hin und zurück 121,- € p.P. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

50 Personen Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

RAD + REISEN GmbH, Schickgasse 9, 1220 Wien, Österreich

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

25.04.20 Passau, Einschiffung

26.04.20 Donauschlinge, Obernzell / Obermühl | ca. 35 km

27.04.20 Devin / Bratislava | ca. 15-43 km

28.04.20 Budapest: Ausflug Szentendre | ca. 27-54 km (oder Ruhetag)

29.04.20 Baja / Mohacs | ca. 37 km

30.04.20 Belgrad (Ruhetag)

01.05.20 Katarakt-Strecke / Nationalpark „Eisernes Tor“ (Ruhetag)

02.05.20 Novi Sad / Ilok | ca. 48 km

03.05.20 Batina / Mohacs | ca. 42 km

04.05.20 Kalocsa / Solt | ca. 50 km

05.05.20 Donauknie / Esztergom | ca. 43 km

06.05.20 Wien: Radausflug Klosterneuburg, Donauinsel

07.05.20 Wien (Ruhetag)

08.05.20 Wachau, Krems / Melk | ca. 37 km

09.05.20 Passau

TERMIN: 25.04. – 09.05.2020

PREIS: ab 1.789 € p.P.*

*2-Bett Standard / EZ-Zuschlag: auf Anfrage