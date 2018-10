Historische Mauern und traumhafte Landschaften versprechen ein abwechslungsreiches Programm

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Linienflug (Economy) mit Lufthansa von Frankfurt nach Tallinn und zurück von Vilnius · Transfers, Stadtrundfahrten und Rundreise mit landesüblichen, klimatisierten Reisebussen · 7 Übernachtungen mit Halbpension in guten Mittelklassehotels · Unterbringung in Doppelzimmern mit Bad oder Dusche/ WC · Deutsch sprechende, wechselnde Marco Polo Reiseleitungen in Estland, Lettland und Litauen · Willkommensabendessen in Tallinn · Abschiedsabendessen in Vilnius · Marzipankostprobe · Gespräch mit einem Restaurator · Eintrittsgelder (ca. 28 €) · Klimaneutrale Bus-/Bahn-/Schiffsfahrten durch CO2-Ausgleich · Ein Reiseführer pro Buchung · Zusätzlich buchbare Extras: · Ausflug „Kurische Nehrung“ 80 € · CO2-Ausgleich Flüge (Economy) 7 € Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

18 Personen. Höchstteilnehmerzahl: 29 Personen. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann der Veranstalter bis spätestens am 21. Tag vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Marco Polo Reisen GmbH,

Riesstr. 25,

80992 München

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

21.04.19 Flug nach Estland

22.04.19 Stadtrundgang Tallinn

23.04.19 Ostseebad Pärnu und Weiterfahrt nach Lettland

24.04.19 Riga: Paris des Ostens

25.04.19 Sommerschloss Rundale und Weiterfahrt nach Litauen

26.04.19 Zur freien Verfügung / Ausflug: Kurische Nehrung, fakultativ

27.04.19 Stadtrundfahrt Vilnius

28.04.19 Wasserburg von Trakai und Rückflug

Termin: 21.04. – 28.04.2019

Preis: 1.495 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 195 € p.P.