Europas letzter Geheimtipp

Eine wohltuende Mischung aus britischer Gemütlichkeit und französischer Lebensfreude

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug nach Jersey und zurück · Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 7 x Übernachtung im Hotel der gebuchten Kategorie auf Jersey: **** Kategorie: The Golden Sands, Cristina o.ä. · 7 x Frühstück und 7 x Abendessen · Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort · Reiseliteratur · Zusätzlich buchbar: Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder lt. Programm: 369,– € p.P. · Ganztagesausflug: Jerseys Westen mit „La Corbière“ · „La Mare Wine Estate“ und „Woodlands Farm“ · Ganztagesausflug: Die „Gardenroute“ und eine Prise Austern & Meer · Ganztagesausflug: Jerseys wildromantischer Osten und traditionelle „Fish & Chips“ · Zusatzausflug: Küstenwanderung mit Cream Tea 42,– € p.P. · Zusatzausflug: Insel Sark – die letzte Feudalherrschaft Europas 145,– € p.P. (wetterabhängig; limitierte Anzahl an Pferdekutschen) · Zusatzausflug: Inselrundfahrt Guernsey mit Stadtrundgang St. Peter Port 108,– € p.P. (wetterabhängig) Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 31 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH

Uferstraße 24,

D-61137 Schöneck

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

05.05.19 Flug nach Jersey

06.05.19 Ausflug: wildromantischer Osten und traditionelle Fish & Chips

07.05.19 Ausflug: Jersey, Hauptstadt St. Helier / Zusatzausflug: „Eindrucksvolle Küstenwanderung mit Cream Tea“

08.05.19 Zur freien Verfügung / Zusatzausflug: Insel Guernsey

09.05.19 Ausflug: Die „Gardenroute”

10.05.19 Zur freien Verfügung / Zusatzausflug: Insel Sark

11.05.19 Ausflugspaket: Jerseys Westen, „La Corbiere“, „La Mare Wine Estate“ und „Woodlands Farm“

12.05.19 Rückflug

Termin: 05.05. – 12.05.2019

Preis: 1.415 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 369 € p.P.