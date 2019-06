Expedition rund um Island

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Economy Linienflug von Frankfurt nach Keflavik/Reykjavik und zurück · Linienflug- Umsteigeverbindung ab/bis Frankfurt · Flughafen- und Sicherheitsgebühren sowie Luftverkehrssteuer · Transfer vom Flughafen Keflavik zum Schiff (Reykjavik) und zurück · Hurtigruten Expeditions-Seereise in der gebuchten Kabinenkategorie inkl. Vollpension an Bord · Alle Mahlzeiten inkl. Getränke (Bier, Hauswein, Softdrinks und Mineralwasser) · Anlandungen mit Tenderbooten sowie Aktivitäten an Bord und an Land (abhängig von örtlichen Wetterbedingungen) · Erfahrenes deutsch-/englischsprachiges Expeditionsteam, das auch Vorträge hält und Anlandungen/Aktivitäten begleitet · Windund regenabweisende Jacke · Tee und Kaffee ganztägig an Bord verfügbar

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

10 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 6 Wochen vor Reisebeginn abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

VERLAGSBEGLEITUNG: n. n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Hurtigruten GmbH, Große Bleichen 23, 20354 Hamburg Veranstalter für die Transfers zum Flughafen: Autonomobilia Lauda, Taxi-Zentrale Mannheim

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

TERMIN: 09.07. – 17.07.2020

PREIS: ab 4.910 € p.P.*

* Preis in 2-Bett Kabine innen Kat I2 / EZ-Zuschlag: ab 2.653 € p.P.