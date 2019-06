Faszinierende Provence

VORLÄUFIGE REISEROUTE:

Lyon - Chalon-sur-Saone - Vienne - Chateauneuf-du-Pape - Arles - Avignon - Chateauneuf- du-Rhone - Le Pouzin - Tain l'Hermitage - Lyon

REISELEISTUNGEN:

7 x Übernachtung auf MS Swiss Emerald in der gebuchten Kabinenkategoriel · Vollpension an Bord, reichhaltiges Frühstücksbuffet, mehrgängige Mittag und Abendessen, Nachmittagstee/ Kaffee und Kuchen, Mitternachtssnack · Kapitäns- Empfang und Captain's Dinner · Benutzung der Bordeinrichtungen · Benutzung der Wellness-Einrichtungen · Deutschsprachige Kreuzfahrtleitung · Anreisepaket inkl. Haustürabholung in Vorbereitung, Stand

23.05.2019

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG: 85 Personen Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH Uferstraße 24, D-61137 Schöneck

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

TERMIN: 28.03. – 04.04.2020

PREIS: ab 1.349 € p.P.*

*Preis Doppelkabine, innen / EZ-Zuschlag: ab 300 € p.P.