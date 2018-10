Grandiose Küsten

Spannende Städte in Südengland und Irland

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung (bis max. 20 km) & Transfer zum nächstgelegenen Bahnhof · Bahnfahrt 2. Klasse (innerdeutsch) · Verlagsbegleitung (ab 25 Personen) · Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie · Umfangreiche Vollpension · Betreuung durch die Kreuzfahrtleitung & das Reiseleiter-Team · Unterhaltung durch das bordeigene Show-Ensemble · Vielseitiges Kurs-, Lektorats- & Sportangebot · Benutzung der Schiffseinrichtungen inklusive Sauna- & Fitnessbereich · Teilnahme an den Bordveranstaltungen · Gepäckservice zwischen Anlegeplatz & Kabine · Sämtliche Hafen- & Liegeplatzgebühren · Festlicher Gala-Abend · Welcome- & Farewell- Cocktail · Exklusive Extras für Gäste der Suiten & Balkonkabinen Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG: 20 Personen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

TransOcean Kreuzfahrten,

Rathenaustr. 33,

D-63067 Offenbach, <br

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

01.09.19 Bremerhaven

02.09.19 Erholung auf See

03.09.19 Plymouth / Ausflug Dartmoor Nationalpark oder Exeter

04.09.19 Bantry / Ausflug Ring of Kerry

05.09.19 Galway / wildes Bergland von Connemara / Ausflug zu den Cliffs of Moher

06.09.19 Killybegs / Panoramotour Donegal

07.09.19 Laine (Belfast), Stadtrundfahrt Belfast / Weltnaturerbe Giant's Causeway

08.09.19 Dun Laoghuire (Dublin), entdecken Sie per Bus und Flussschiff Dublin

09.09.19 Cobh (Cork) / Besuch von Lismore Castle

10.09.19 Southampton (für London), Besuchen Sie Londons vielfältige Sehenswürdigkeiten

11.09.19 Erholung auf See

12.09.19 Bremerhaven

Termin: 01.09. – 12.09.2019

Preis: ab 1.499 Euro p.P.*

*Preis im DZ, in der Innenkabine Kat. I

EZ-Zuschlag: ab 320 € p.P.