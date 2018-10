Hurtigruten im Sommer

Klassische Postschiffroute von Bergen nach Kirkenes und zurück

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug von Frankfurt nach Oslo und zurück von Bergen mit Umstieg · eine Übernachtung mit Frühstück in Oslo in einem guten Mittelklassehotel · Fahrt mit der Bergenbahn von Oslo nach Bergen in der 2. Klasse · Alle Flughafentransfers vor Ort inkl. · Hurtigruten Seereise in der gebuchten Kabinenkategorie inkl. Vollpension an Bord · Deutschsprachige Expeditions-leitung an Bord · Tischwasser in Karaffen zu den Mahlzeiten · Wahl der Wunschkabine · WLAN sowie Kaffee und Tee kostenlos · Vielfältige Ausflüge vorab buchbar Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: Gisela Redel

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

29.08.19 Flug von Frankfurt nach Oslo und Übernachtung in Oslo

30.08.19 Fahrt mit der Bergenbahn von Oslo nach Bergen und Einschiffung

31.08.19 Jugendstil-Stadt Ålesund und Geirangerfjord

01.09.19 Die Königsstadt Trondheim

02.09.19 Polarkreis und Lofoten

03.09.19 Tromsø, das Tor zur Arktis

04.09.19 Honningsvåg und das Nordkap

05.09.19 Kirkenes, Wendepunkt der Hurtigruten

06.09.19 Hammerfest und Tromsø

07.09.19 Vesterålen und Lofoten, Naturparadies

08.09.19 Polarkreis

09.09.19 Trondheim und Kristiansund

10.09.19 Ausschiffung in Bergen und Rückflug nach Frankfurt

Termin: 29.08. – 10.09.2019

Preis: ab 3.135 Euro p.P.*

*Preis im DZ, in der Innenkabine Kat. I

EZ-Zuschlag: ab 1.100 € p.P.