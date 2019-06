Im Frühjahr nach Porto

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · inklusiver aller Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren · Transfer Flughafen Porto – Schiffsanleger – Flughafen Porto · 7 Übernachtungen in gebuchter Kategorie. Alle Kabinen und Suiten verfügen über ein Doppelbett (auch getrennt stellbar), Bad mit Dusche/WC, Sat-TV, Radio und Telefon. Die Suiten auf dem Rubin- und Diamantdeck verfügen darüber hinaus über einen französischen Balkon mit großer Schiebetür · Vollpension bestehend aus Frühstücksbuffet, Mittag und Abendessen mit exquisiten Menüs internationaler und portugiesischer Küche, Nachmittags Kaffee und Kuchen und Mitternachtssnack · Umfangreiches Bordprogramm und Folklore am letzten Abend an Bord · Globalis Erlebnisreisen – Kreuzfahrtleitung · Reiseliteratur Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

70 Personen Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH Uferstraße 24, D-61137 Schöneck

TERMIN: 17.03. – 24.03.2020

PREIS: ab 2.079 € p.P.*

*Preis Doppelkabine, innen / EZ-Zuschlag: ab 300 € p.P.