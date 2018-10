Inside Vatikan

Ein einzigartiges Erlebnis mit Andreas Englisch

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug nach Rom und zurück (Umsteigeverbindung möglich) · Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Sicherheitsgebühren · Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen · 4 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne-Hotel „VOI Cicerone“ oder ähnlich, nähe Engelsburg (Landeskategorie) · Vortrag von Andreas Englisch · 1 Umtrunk mit Andreas Englisch · 1 Abendessen mit Andreas Englisch · 1 Mittagessen mit Andreas Englisch · 1 Abendimbiss in einer Trattoria · 1 von Andreas Englisch signiertes Buch (pro Zimmer) · „Der berühmte Petersdom, die Piazza del Popolo und der Palazzo Colonna“ mit Andreas Englisch · Orientierungsfahrt durch Rom · „Scarpinata romana und das Pantheon“, inklusive Eintritt · Generalaudienz (Papstanwesenheit vorausgesetzt) · „Der Vatikan exklusiv“, Abendführung durch die Vatikanischen Museen außerhalb der regulären Öffnungszeiten nur für Gäste von Mondial Tours · Qualifizierte, deutschsprechende Reiseleitung · Ausführliche Reiseunterlagen · Zusätzlich buchbar: Ausflug „Antikes Rom“ € 65,– · Ausflug „Imposante Engelsburg“ inklusive Eintritt € 40,– · Ausflug „Die Villa Borghese mit Park“ inklusive Eintritt € 65,– (nur im Voraus buchbar) · Alle Gäste, die in Rom übernachten, müssen eine Kurtaxe in Höhe von 6,– Euro pro Person und Übernachtung im 4-Sterne-Hotel begleichen. Die Abgabe ist beim Check-Out vom Gast zu entrichten. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an. 1 Fakultative, vorab buchbare Ausflüge

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Für fakultative Ausflüge: 15 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens vier Wochen vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Mondial Tours MT SA,

CH-Locarno

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

10.03.19 Anreise / Vortrag Andreas English

11.03.19 Petersdom / Piazza del Popolo / Palazzo Colona

12.03.19 Rundfahrt Rom, Antikes Rom1

13.03.19 Generalaudienz mit dem Papst, Ausflug Imposante Engelsburg1

14.03.19 Villa Borghese mit Park1 / Rückreise

Termin: 10.03. – 14.03.2019

Preis: 1.475 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 165 € p.P.