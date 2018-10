Israel und Palästina

Wo sich Geschichte und moderne Gegenwart begegnen

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug nach Tel Aviv und zurück · Flugabhängige Steuern und Gebühren · Alle Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 6 x Übernachtung in Bethlehem im **** Hotel Paradise · 1 x Übernachtung in Tiberias oder Nazareth im Hotel der Landeskategorie 4 Sterne · 7 x Buffetfrühstück · 7 x Abendessen in Buffetform · Rundreise und Besichtigungen inkl. Eintrittsgeldern lt. Programm: 2-tägige Besichtigung der Altstadt von Jerusalem · Ganztagesausflug Jordantal – See Genezareth · Bootsfahrt auf dem See Genezareth · Besichtigung von Kapernaum, Berg der Seligpreisung und Tabghah · Stadtbesichtigung Nazareth · Stadtrundfahrt Haifa · Besuch des Karmeliterklosters Stella Maris · Besichtigung der römischen Ausgrabungen in Caesarea · Besichtigung der Neustadt Jerusalems mit Knesset und Menora · Besichtigung der Geburtskirche Jesu in Bethlehem · Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort · Reiseliteratur · Zusätzlich buchbar: Zusatzausflug Jericho – Massada – Qumran – Totes Meer (Mindestteilnehmer: 25 Personen) € 45,– p.P. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 31 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: Gisela Redel

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Globalis Erlebnisreisen GmbH,

Uferstraße 24,

61137 Schöneck

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

19.11.19 Flug nach Tel Aviv / Transfer nach Bethlehem

20.11.19 Stadtbesichtigung Jerusalem

21.11.19 Stadtbesichtigung Jerusalem

22.11.19 Jordantal / See Genezareth

23.11.19 Nazareth / Haifa

24.11.19 Neustadt von Jerusalem / Knesset / Menora / Ein Karem / Bethlehem

25.11.19 Zur freien Verfügung / Zusatzausflug: Jericho / Massada / Qumran / Totes Meer

26.11.19 Rückflug nach Deutschland

Termin: 19.11. – 26.11.2019**

Preis: 1.355 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 295 € p.P.

**Voraussichtliches Reisedatum und vorläufiger Preis