Jungfernfahrt

Auf neuen Wegen in die südnorwegischen Fjorde

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung (bis max. 20 km) & Transfer zum nächstgelegenen Bahnhof · Bahnfahrt 2. Klasse (innerdeutsch) · Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie · Umfangreiche Vollpension · Betreuung durch die Kreuzfahrtleitung & das Reiseleiter-Team · Unterhaltung durch das bordeigene Show- Ensemble · Vielseitiges Kurs-, Lektorats- & Sportangebot · Benutzung der Schiffseinrichtungen inklusive Sauna- & Fitnessbereich · Teilnahme an den Bordveranstaltungen · Gepäckservice zwischen Anlegeplatz & Kabine · Sämtliche Hafen- & Liegeplatzgebühren · Festlicher Gala-Abend · Welcome- & Farewell- Cocktail · Exklusive Extras für Gäste der Suiten & Balkonkabinen Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG: 20 Personen.

VERLAGSBEGLEITUNG: Gisela Redel

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

TransOcean Kreuzfahrten,

Rathenaustr. 33,

D-63067 Off enbach,

eine Marke der South Quay Travel & Leisure Limited, UK

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

10.06.19 Bremerhaven

11.06.19 Erholung auf See

12.06.19 Ålesund: Passage Stor- & Sunnylvsfjord / Passage Geirangerfjord, Geiranger

13.06.19 Olden: Passage Nord- & Innvikfjord

14.06.19 Vik: Passage Sogne- & Aurlandsfjord / Flåm

15.06.19 Bergen

16.06.19 Eidfjord: Passage Hardangerfjord / Leirvik

17.06.19 Stavanger

18.06.19 Erholung auf See

19.06.19 Bremerhaven

Termin: 10.06. – 19.06.2019

Preis: ab 1.289 Euro p.P.*

*Preis im DZ, in der Innenkabine (Garantie innen)

EZ-Zuschlag: ab 510 € p.P.