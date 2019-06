REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug ab Frankfurt nach Teneriffa und zurück von Lissabon · Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie · Sämtliche Hafengebühren · Volle Verpflegung auf dem Schiff, bestehend aus: Frühstück, Mittagessen, Nachmittagstee oder -kaffee mit Gebäck, Abendessen, Mitternachtsimbiss · Begrüßungs- und Abschiedscocktail an Bord · Sekt zum Frühstück · Kapitänsdinner am Anfang und Ende der Reise · Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord · Thematische Lektorate über Ihre Reiseziele · Kostenlose Nutzung der Bordeinrichtungen (Friseur, Massage etc gegen Gebühr) · Gepäckservice zwischen Anlegeplatz und Kabine bei Einund Ausschiffung · Plantours Kreuzfahrten - Reiseleitung · Bordguthaben 50,– € p.P. MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG UND DEN TRANSFER: 25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, den Transfer gegen einen Fahrschein der DB (2. Klasse) auszutauschen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Plantours Kreuzfahrten, eine Marke der plantours & Partner GmbH, Obernstraße 76 28195 Bremen

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

13.03.20 Flug von Deutschland nach Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa,Spanien)

14.03.20 San Sebastian de la Gomera, La Gomera (Spanien) / Puerto de la Estaca, Hierro, El Hierro (Spanien)

15.03.20 Puerto de la Estaca, Hierro, El Hierro (Spanien) / Santa Cruz de La Palma, La Palma (Spanien)

16.03.20 Santa Cruz de La Palma, La Palma (Spanien)

17.03.20 Funchal, Madeira (Portugal)

18.03.20 Funchal, Madeira (Portugal) Porto Santo (Portugal)

19.03.20 Erholung auf See

20.03.20 Portimão (Portugal)

21.03.20 Lissabon (Portugal), Flug nach Deutschland

TERMIN: 13.03. – 21.03.2020

PREIS: ab 1.899 € p.P.*

*Preis in TOP Zwei-Bett, innen / EZ-Zuschlag: ab 550 € p.P.