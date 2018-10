Kanaren, Marokko, Gibraltar und Portugal

Bizarre Landschaften – furiose Kultur

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug von Frankfurt nach Teneriffa und zurück von Lissabon nach Frankfurt · Personen- und Gepäcktransfer vom Flughafen zum Schiff und zurück · Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie · Volle Verpflegung auf dem Schiff: Frühstück, Mittagessen, Nachmittagstee oder -Kaffee mit Gebäck und Snacks, Abendessen, Mitternachtsimbiss · Buffet- und Service-Restaurant zur Auswahl · Concierge-Service an Bord für individuelle Landgangswünsche sowie Kreuzfahrtberatung · Kostenlose Nutzung der Bordeinrichtungen · Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord · Ausführliche Informationen zu den Landausflügen · Lektorate über Ihre Reiseziele sowie thematische Vorträge (auf ausgewählten Reisen) · PLANTOURS Kreuzfahrten-Reiseleitung · Bordguthaben 50,– € pro Person Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.

VERLAGSBEGLEITUNG: Willi Maag

Reiseverlauf

01.04.19 Flug nach Teneriffa (Spanien), Einschiffung

02.04.19 Las Palmas (Gran Canaria, Spanien), Stadtrundfahrt Las Palmas1 / Maspalomas & Puerto Mogan1

03.04.19 Arrecife (Lanzarote, Spanien) / Vulkane und Dromedare im Inselsüden1 / auf den Spuren Manriques1 / Timanfaya Nationalpark

04.04.19 Agadir (Marokko), traditionelles Taroudant1 / Agadir & Kasbat / Souss1 / Kamelsafari1

05.04.19 Safi (Marokko) / Marrakesch1 / Essaouira, die Stadt des Windes1

06.04.19 Casablanca Stadtrundfahrt1 (Marokko) / königliches Rabat1

07.04.19 Gibraltar (Großbritannien), Delfinsafari1

08.04.19 Cadiz (Spanien) / Sevilla1 / Panoramafahrt und Stadtrundgang Cadiz1 / Jerez de la Frontera1

09.04.19 Portimão (Portugal), westliche Algarve1, per Jeep durch das Hinterland der Algarve1, Monchique, Maurenstadt Silves1

10.04.19 Lissabon (Portugal), Ausschiffung, Heimreise

Termin: 01.04. – 10.04.2019

Preis: ab 1.929 Euro p.P.*

*Preis in TOP Zwei-Bett, innen / EZ-Zuschlag: ab 650 € p.P.