„Katharina die Große”

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Lufthansa in der Economy Class inkl. Steuern und Gebühren · 8 Übernachtungen im DZ in 4 Sterne-Hotels (Kat. I) oder 4-5 Sterne-Hotels (Kat. II) in Moskau, Jekaterinburg, Novosibirsk, Irkutsk, Ulaanbaatar und Peking · 6 Übernachtungen im Doppelabteil an Bord des Privatzuges von Moskau nach Ulaanbaatar · 1 Übernachtung an Bord des modernen chinesisch-mongolischen Regelzuges in der Kat. I · Vollpension während der Reise (15x Frühstück, 14x Mittagessen, 15x Abendessen) · Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitung Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

25 Personen. Bei Nichterreichen kann die Reise bis zwei Wochen vor Reisebeginn abgesagt werden. Mindestteilnehmerzahl für den Transfer: 10 Personen. Bei Nichterreichen erhalten Sie einen RIT Fahrschein der Deutschen Bahn.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Poppe Reisen GmbH & Co.KG

Wilhelm-Th.-Römheld-Str. 14,

55130 Mainz

Reiseverlauf

18.05.19 Flug nach Moskau

19.05.19 Moskau: Stadtrundfahrt, Zugabfahrt

20.05.19 Zugfahrt nach Jekaterinburg

21.05.19 Jekaterinburg: Stadtführung / Novosibirsk

22.05.19 Zugfahrt nach Novosibirsk

23.05.19 Novosibirsk: Stadtführung / Krasnojarsk

24.05.19 Krasnojarsk: Stadtbesichtigung / Irkutsk

25.05.19 Irkutsk: Stadtbesichtigung

26.05.19 Irkutsk / Baikalsee / Ulan-Ude

27.05.19 Ulan-Ude: Stadtführung / Ulaanbaatar

28.05.19 Ulaanbaatar: Stadtbesichtigung

29.05.19 Ulaanbaatar / Terelj Nationalpark

30.05.19 Ulaanbaatar / Peking

31.05.19 Peking: Kaiserpalast

01.06.19 Peking: Chinesische Mauer und Himmelstempel

02.06.19 Rückreise nach Deutschland

Termin: 18.05. – 02.06.2019

Preis: ab 6.229 Euro p.P.*

*Preis in Kategorie 1, DZ / EZ-Zuschlag: ab 1.900 € p.P.

Weitere Reisetermine: 08.06.2019, 29.06.2019, 20.07.2019, 31.08.2019