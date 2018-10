Land des Lichts

Entdecken Sie Andalusien mit seinen bekannten Städten und unberührten Bergwelten

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flüge mit der TUI Fly von Frankfurt am Main nach Jerez de la Frontera und zurück · Transfers und Eintritte im Zielgebiet · Komfortbus während der gesamten Reise (lt. Programmablauf) · 7 Übernachtungen in folgenden Hotels: 1x Hotel Los Jandolos in Jerez de la Frontera 4 *, 2x Hotel Sevilla Macarena 4*, 2x Hotel Maimonides in Córdoba 3*, Hotel Carmen in Granada 4*, Hotel Los Jandolos in Jerez de la Frontera 4* · 7x Frühstücksbuffet · 7x Abendessen im Rahmen der Halbpension · Deutsch sprechender örtlicher Reiseleiter für Besichtigungen von: Ronda, Sevilla, Córdoba & Alhambra in Granada Sherry-Probe in Jerez de la Frontera · Folgende Eintritte sind inkludiert: Stierkampfarena in Ronda · Kathedrale in Sevilla · Moschee in Córdoba · Alhambra & Generalife in Granada · Flamenco Show Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Bedingungen des Reiseveranstalters:

FN Reisen/Fränkische Nachrichten Verlags-GmbH,

Schmiederstraße 19,

97941 Tauberbischofsheim

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

04.04.19 Flug nach Jerez de la Frontera

05.04.19 Cádiz: Älteste Stadt Europas, Golf von Cádiz / Jerez de la Frontera, Sherry Probe

06.04.19 Sevilla: Palast Alcázar, Glockenturm „La Giralda“, Plaza España / Nachmittag zur freien Verfügung / Flamenco Show

07.04.19 Córdoba: ehemalige Residenz der Kalifen, Mesquita, einst größte Moschee und heute christliche Kathedrale, arabische und jüdische Altstadt

08.04.19 Córdoba zur freien Verfügung / Fahrt nach Granada, ehemalige maurische Residenz, Besichtigung einer Ölmühle

09.04.19 Granada: Besichtigung der Alhambra, die maurische Palastanlage mit dem Löwenbrunnen und den Palastgärten

10.04.19 Ronda: römische Stadt in atemberaubender Lage über der Tajo-Schlucht, Straße der weißen Dörfer

11.04.19 Heimreise

Termin: 04.04. – 11.04.2019

Preis: 1.549 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 350 € p.P.