Landschaften wie aus dem Bilderbuch

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug ab/bis Frankfurt mit British Airways in der Economy Class inkl. Steuern und Gebühren · 6 Übernachtungen mit Halbpension im DZ in 3-4 Sterne-Hotels · Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitung · 1 Reiseführer pro Zimmer · Eingeschlossene Highlights: Stadtführungen in London, Bath, Exeter und Brighton · Besichtigung Windsor Castle · Besichtigung Stonehenge · Besuch des Fischerdorfs Clovelly · Tagesausflug Cornwall inklusive Besuch des Minack Theatre, Lands End und St. Ives · Besuch West Dean Gardens · Besichtigung des Royal Pavilion in Brighton · Nicht eingeschlossen: nicht genannte Mahlzeiten und Getränke, Trinkgelder sowie Ausgaben persönlicher Art Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

20 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens zwei Wochen vor Reisetermin abzusagen. Mindestteilnehmerzahl für den Transfer: 10 Personen bei Nichterreichen, erhalten Sie einen RIT Fahrschein für die DB.

Poppe Reisen GmbH & Co. KG

Wilhelm-Th.-Römheld-Str. 14,

55130 Mainz

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

20.06.19 Deutschland / London / Windsor Castle / Reading

21.06.19 Reading / Stonehenge / Bath / Bristol

22.06.19 Bristol / Clovelly / Tintagel / Cornwall

23.06.19 Cornwall: Ganztagesausflug

24.06.19 Cornwall / Dartmoor National Park / Exeter / Bournemouth

25.06.19 Bournemouth / West Dean Gardens / Brighton / Crawley

26.06.19 Crawley / London: Stadtbesichtigung / Deutschland

Termin: 20.06. – 26.06.2019

Preis: 1.649 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 250 € p.P.

Weiterer Termin buchbar: 12.09. – 18.09.2019