Leben wie Spaniens Könige

Eine der schönsten, aber auch unbekanntesten Regionen Spaniens

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flüge Frankfurt am Main nach Madrid und zurück · Transfers und Eintritte im Zielgebiet · Komfortbus während der gesamten Reise (lt. Programmablauf) · 7 Übernachtungen in folgenden Hotels: 3 x Hotel San Juan de los Reyes in Toledo, 1 x Hotel Exe Alfonso VIII in Plasencia 4*, 2 x Hotel Ilnunion Las Lomas in Mérida 4*, 1x Hotel San Juan de los Reyes in Toledo · 7x Frühstücksbuffet, 7x Abendessen · Deutsch sprechende Reisebegleitung während der gesamten Reise · Deutsch sprechender örtlicher Reiseleiter für Besichtigungen von: Toledo, Avila, Cáceres & Madrid · Eintrittsgelderpaket inkl. bestehend aus: Toledo – Kathedrale und Santo Tomé, Melque – Kirche St. María, Guadalupe – Kloster, Mérida – Römisches Museum / Ausgrabungen, Cáceres – Kathedrale mit Turm, Yuste – Kloster, Plasencia – Kathedrale, Avila – Kirche San Vicente Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor dem Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: Felix Röttger

Es gelten die Reisebedingungen des Reiseveranstalters:

FN Reisen/Fränkische Nachrichten Verlags-GmbH,

Schmiederstraße 19,

97941 Tauberbischofsheim.

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

04.05.19 Flug nach Madrid / den restlichen Tag verbringen Sie in Toledo

05.05.19 Madrid: Stadtführung, Plaza Mayor, Teatro Real, Puerta del Sol und Königspalast / San Lorenzo de El Escoriel

06.05.19 Ávila: mittelalterliche Stadt mit romanischen Kirchen und gotischen Palästen / Segovia, mittelalterliche Bauten und ein römisches Aquädukt

07.05.19 Toledo: Stadt der drei Kulturen, Kirchen, Paläste, Moscheen und Synagogen / Kloster Yuste

08.05.19 Stadtrundfahrt durch Plasencia, Kathedrale und unzählige Paläste Cáceres / Geschlechtertürme, Merida

09.05.19 Guadelupe: Kloster mit gotischen und barocken Elementen / Trujillo, historisches Stadtbild mit einer Burg aus maurischer Zeit

10.05.19 Aranjuez: Palast von Aranjuez, ehemalige Sommerresidenz der spanischen Könige

11.05.19 Heimreise

Termin: 04.05. – 11.05.2019

Preis: 1.575 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 300 € p.P.