Lebendiger Orient

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit TUIfly in der Economy Class nach Agadir und zurück · Transfers lt. Reiseverlauf · 7 Nächte mit Halbpension in 4*-Hotels · Rundreise lt. Programm im klimatisierten Reisebus · Besichtigungsprogramm inkl. aller Eintrittsgelder · örtliche, deutschsprechende Reiseleitung · Informationsmaterial und Reiseführer · Nicht eingeschlossen: Getränke und Trinkgelder · Reiseversicherungen · persönliche Ausgaben Programmhinweis: Die erste und/oder letzte Übernachtung kann je nach Flugzeiten ggf. auch in Agadir stattfinden. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 28 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: Volker Neumeier

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

07.10.19 Flug nach Agadir, Begrüßung am Flughafen und Fahrt zum Hotel in Marrakesch

08.10.19 Die größte Stadt Marokkos Casablanca, Moschee Hassan II / Weiterfahrt Rabat

09.10.19 Rabat: Königspalast, Mausoleum von Mohamed V., Kasbah / Königstor „Bab al Mansour“, Meknes

10.10.19 Fes: Karaouine Moschee, Hochschule Medersa Bou Inania, Grabmahl Moulay Idriss / Gerberviertel

11.10.19 Reise von Fes über Ifrane und Errachidia nach Erfoud / Sonnenuntergang in den Sanddünen des Erg Chebbi

12.10.19 Von Erfoud über Tinerhir nach Ouarzazate / Steinwüste / Oase / Todraschlucht

13.10.19 Durch das Atlasgebirge nach Marrakesch / Kasbah Ait Ben Habbou / höchster Pass Marrokkos

14.10.19 Busfahrt nach Agadir / Rückflug von Agadir

Termin: 07.10. – 14.10.2019

Preis: 1.029 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 130 € p.P.