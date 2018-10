Auf den Spuren eines Genies in Florenz und Mailand

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug nach Florenz und zurück von Mailand (Umsteigeverbindung möglich) · Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Sicherheitsgebühren · Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen · 3 Übernachtungen mit Halbpension im 4-Sterne- Hotel „Torretta“ in Montecatini Terme (Landeskategorie) · 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne-Hotel in Mailand (Landeskategorie) · 2 Abendessen in ausgewählten Restaurants in Mailand · Stadtrundgang Florenz · Ausflug „Besuch der Uffizien und des Giardino di Boboli“, inklusive Eintritt · Qualifizierte, deutschsprechende Reiseleitung · Ausführliche Reiseunterlagen · Zusätzlich buchbar: Ausflug nach Vinci 85,– € · Eine eventuelle Kurtaxe ist vor Ort zu bezahlen Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Mindestteilnehmerzahl für den fakultativen Ausflug: 15 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens vier Wochen vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Mondial Tours MT SA, CH-Locarno

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

10.04.19 Anreise und Stadtrundgang Florenz

11.04.19 Besuch der Uffizien und des Giardino di Boboli

12.04.19 Halbtagsausflug nach Vinci und Besuch des Geburtshauses von Leonardo und des „Museo Leonardiano“, Weinprobe auf der Rückfahrt (fakultativ)

13.04.19 Fahrt von Montecatini nach Mailand und Stadtrundgang Mailand

14.04.19 Ganztagesausflug Leonardo da Vinci und die Renaissance in Mailand

15.04.19 Zur freien Verfügung und Rückreise zum Ausgangsort

Termin: 10.04. – 15.04.2019

Preis: 1.525 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 200 € p.P.