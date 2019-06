Norwegische Postschiffroute

REISEROUTE:

Bergen - Alesund - Geirangerfjord - Trondheim - Polarkreis und Lofoten - Tromso - Nordkap - Kirkenes - Hammerfest und Tromso - Vesteralen und Lofoten - Trondheim und Kristiansund - Bergen

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug von Frankfurt nach Bergen und zurück · Umsteigeverbindung ab/bis Frankfurt · Übernachtung in Bergen im 4-Sterne-Hotel · Stadtrundfahrt/Stadtrundgang in Bergen · Hurtigruten Seereise in der gebuchten Kabinenkategorie inkl. Vollpension an Bord ·

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 21 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

VERLAGSBEGLEITUNG: Günther Ascher

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

FN Reisen/Fränkische Nachrichten Verlags GmbH, Schmiederstr. 19, 97941 Tauberbischofsheim

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

TERMIN: 18.08. – 30.08.2020

PREIS: ab 3.299 € p.P.* *Preis in 2-Bett Kabine innen Kat I2 / EZ-Zuschlag: ab 1.200 € p.P.