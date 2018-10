On the road again: USA mit Harley Davidson

Canyons, Parks und Traumstraßen: Erleben Sie im Sattel eines Motorrades Nationalparks, die Route 66 und die Glitzerwelt von Las Vegas

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Gruppenflug ab/bis Frankfurt nach Las Vegas (Economy Class) · deutschsprachige Reisebegleitung während der Rundreise · Gruppentransfers vor Ort · Übernachtung in Hotels/Motels der guten Mittelklasse (Landeskategorie) · Parkplatzgebühren der Hotels · Harley-Davidson® Mietmotorrad · unbegrenzte Freimeilen · Helme für Fahrer und Beifahrer, Satteltaschen und Sicherheitsschlösser · VIP Check-In bei EagleRider · Gepäcktransport im Begleitfahrzeug (1 Gepäckstück max. 23 kg pro Person) · Getränke- service an den Fahrtagen (gekühlte Getränke zum Selbstkostenpreis) · Ausführliche Reiseunterlagen und Kartenmaterial · Zusatz-Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 1 Million Euro · Flugsicherheitskosten und Steuern Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl kann der Veranstalter die Reise bis 30 Tage vor Reisebeginn absagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Media-Reisen GmbH & Co. KG,

Obermarktstr. 28-30,

32423 Minden

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

23.04.19 Flug nach Las Vegas

24.04.19 Las Vegas, Rundgang, Motorradübernahme

25.04.19 Las Vegas / Hoover Staudamm / Kingman | ca. 220 km

26.04.19 Kingman / historische Route 66 / Williams | ca. 320 km

27.04.19 Williams, Tagesausflug zum berühmten Grand Canyon | ca. 280 km

28.04.19 Williams / Navajo- und Hopi-Indianerreservat Kayenta | ca. 240 km

29.04.19 Kayenta / Monument Valley / Lake Powell / Glen Canyon / Capitol Reef Nationalpark / Torrey | ca. 360 km

30.04.19 Torrey, Tagestour zum Fishlake National Forest | ca. 250 km

01.05.19 Torrey / Bryce Canyon / Westernstadt Kanab | ca. 300 km

02.05.19 Kanab, malerischer Zion Nationalpark / Mesquite | ca. 210 km

03.05.19 Mesquite, Tagestour in die Umgebung

04.05.19 Mesquite / Valley of Fire State Park / Las Vegas, Motorradabgabe | ca. 180 km

05.05.19 Las Vegas, Tag zur freien Verfügung

06.05.19 Rückflug

07.05.19 Ankunft in Frankfurt

Termin: 23.04. – 07.05.2019

Preis: 3.525 Euro p.P.*

*Preis im DZ + ein Motorrad für zwei Personen /

EZ-Zuschlag: ab 1.040 € p.P.