REISEROUTE:

Hamburg - Passage Nord-Ostsee-Kanal - Danzig - Königsberg - Klapeida (Litauen) - Riga (Lettland) - Tallin (Estland) - St. Petersburg - Helsinki - Passage Stockholm Schären - Erholung auf See - Kiel

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung (bis max. 20 km) & Transfer zum nächstgelegenen Bahnhof · Bahnfahrt 2. Klasse (innerdeutsch) nach Hamburg und zurück · Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie · Volle Verpflegung auf dem Schiff, bestehend aus: Frühstück, Mittagessen Abendessen, Mitternachtsimbiss · Begrüßungs- und Abschiedscocktail an Bord · Kapitänsdinner am Anfang und Ende der Reise · Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord · Concierge Service an Bord · Kostenlose Nutzung der Bordeinrichtungen · Plantours Kreuzfahrten - Reiseleitung · Bordguthaben 50,– € p.P.

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG: 25 Personen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Plantours Kreuzfahrten, eine Marke der plantours & Partner GmbH, Obernstraße 76 28195 Bremen

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

14.05. – 26.05.2020

ab 2.389 € p.P.*

*Preis in TOP Zwei-Bett, innen / EZ-Zuschlag: ab 1.100 € p.P.