PARADORES –Genuss und Kultur

Vom pittoresken Künstlerdorf Cadaques bis hin zur Metropole Barcelona

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · 7 x Übernachtung · Unterbringung: 27.09.–30.09.2019, Parador de Cardona, 30.09.-04.10.2019 Parador de Vic-Sau - Sup. Zimmer mit Blick auf den See · 7 x Frühstück · 7 x Abendessen · Übernachtung in den genannten Paradores: Parador de Cardona, Parador de Vic-Sau. · Parador de Vic-Sau: Superior- Zimmer mit Blick auf den See · Komfort-Bus während der gesamten Reise lt. Programm ab / bis Flughafen Barcelona · Permanente deutschsprachige Reiseleitung während der gesamten Reise lt. Programm ab / bis Flughafen Barcelona · Mittagessen inkl. Weindegustation in der Bodega Empordalia · Schiffahrt von Calella de Mar-Tossa de Mar · Besuch bei Freixenet inkl. Degustation · Inkludierte Eintritte: Kathedrale in Gerona, Arabische Bäder in Gerona, Kathedrale in Tarragona, Dalí Museum in Figueras · Getränkepauschale in den Paradores: Pro Abendessen, 1 Getränk (1 Flasche Wein für 3 Personen, Wasser oder Bier oder Erfrischungsgetränk), Kaffee oder Tee · Gepäckträgerpauschale im Parador de Vic-Sau Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: Heidi Wasser

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

27.09.19 Flug nach Barcelona Airport / Fahrt zum Parador de Cardona

28.09.19 Barcelona Stadtbesichtigung

29.09.19 Besichtigung Tarragona und Sitges

30.09.19 Montserrat und Villafranca del Penedes / Besichtigung Freixenet

01.10.19 Ausflug Costa Brava inkl. Schifffahrt von Calella de Mar bis Tossa de Mar

02.10.19 Cadaques: Wein Degustation inkl. Mittagessen in der Bodega Empordalia*

03.10.19 Figueras / Gerona / Besuch des Dali Museums in Figueras

04.10.19 Heimreise / Rückflug nach Frankfurt

Termin: 27.09. – 04.10.2019

Preis: 2.225 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 550 € p.P.