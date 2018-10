Prosit Antwerpen

Mit Amsterdam, Rotterdam und mehr

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Bahnfahrt in der 2. Klasse nach Düsseldorf und zurück · Schiffsreise in der gewählten Kabine/Kategorie · Hafen- und Schleusengebühren · Begrüßungsgetränk an Bord · Festliches Kapitänsdinner · Volle Verpflegung auf dem Schiff: Frühstück, Mittag- und Abendessen, Nachmittagskaffee und -tee mit Kuchen · Silvester Gala-Abend · Informationsmaterial für Ihre Reise · Mobiles Audiosystem QUIETVOX während der Ausflüge · PLANTOURS Kreuzfahrten- Reiseleitung · Landausflugsguthaben 50,– p.P.

Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

1 Fakultative, vorab buchbare Ausflüge

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG: 25 Personen

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Plantours Kreuzfahrten, eine Marke der plantours & Partner GmbH, Obernstraße 76 28195 Bremen

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

27.12.19 Düsseldorf, Einschiffung

28.12.19 Amsterdam: Grachten- und Stadtrundfahrt1

29.12.19 Rotterdam und Willemstad: Stadtund Hafenrundfahrt1, Spaziergang Willemstad1

30.12.19 Gent (Belgien): Besichtigung Gent mit St. Bavo1 / Stadtbesichtigung Brügge1

31.12.19 Antwerpen (Belgien): Besichtigung Antwerpen1, Silvester mit Liebfrauenkirche1 / Silvesterfeier an Bord

01.01.20 Antwerpen (Belgien) und Arnheim: Neujahrsbrunch, Spaziergang Arnheim1 (Holland)

02.01.20 Düsseldorf, Ausschiffung

Termin: 27.12.2019 – 02.01.2020

Preis: ab 1.149 € p.P.*

*Preis in Zwei-Bett, aussen / EZ-Zuschlag: ab 700 € p.P.,