Rajasthan und das Goldene Dreieck

Ein geheimnisvoller Schmelztiegel voller Mythen und Geschichten

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Linienflug mit Lufthansa in der Economy Class von Frankfurt/M. nach Delhi und zurück · Transfers lt. Reiseverlauf · 12 Nächte in ***- bis *****-Hotels (Landeskategorie) sowie in Heritage-Hotels · 12 x Frühstück, 3 x Abendessen · Rundreise lt. Reiseverlauf - im klimatisierten Reisebus und Zugfahrt Delhi – Kota 2. Klasse · Besichtigungsprogramm inkl. Eintrittsgelder · örtliche, deutschsprechende Reiseleitung · Reiseführer · Zusätzlich buchbar: Halbpension (9x Abendessen) 149,– € p. P. · Visagebühren und -besorgung, je nach Art der Beantragung ( Stand6/2018) ca. 130-170 € p.P. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an. Garantierte Durchführung

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG: 20 Personen. Mindestteilnehmerzahl für den Transfer: 10 Personen

VERLAGSBEGLEITUNG: Heinrich Bierbrauer

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

DER Touristik Deutschland GmbH,

Emil-von-Behring Straße 6,

60424 Frankfurt / M.

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

12.09.19 Flug nach Delhi

13.09.19 Delhi Stadtrundfahrt

14.09.19 Delhi / Kota

15.09.19 Kota / Chittorgarh: Berühmteste Festung Rajasthans / Udaipur

16.09.19 Stadtrundfahrt Udaipur mit Stadtpalast / Ranakpur / Deogarh

17.09.19 Deogarh / Ravla Bhenswara, Besuch eines typischen Basars

18.09.19 Ravla Bhenswara, Jeep-Safari, Einblick in das traditionelle Landleben

19.09.19 Ravla Bhenswara / Stadtbesichtigung Jodphur, Festung / Pushkar

20.09.19 Spaziergang am Pushkarsee, berühmter Brahma-Tempel

21.09.19 Jaipur: Fort Amber Spiegelsaal, Palast der Winde

22.09.19 Jaipur / Bharathpur, Tee bei einer indischen Familie / Kochkurs

23.09.19 Bharathpur / Fatehpur Sikri / Agra, Besichtigung der ehemaligen Hauptstadt des Mogulreichs

24.09.19 Agra / Delhi: Taj Mahal

25.09.19 Heimreise