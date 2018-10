Reiches Land am Kap

Es erwarten Sie wilde Küsten, Berge, Wälder, Meer und elegante Ferienorte entlang der berühmten Gartenroute

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit South African Airways in der Economy Class von Frankfurt/M. nach Johannesburg und zurück von Kapstadt via Johannesburg inkl. Gebühren (Stand: 8/2018) · Flug in der Economy Class Durban – Port Elizabeth · Transfers lt. Reiseverlauf · Rundreise lt. Reiseverlauf im klimatisierten Reisebus · 13 Nächte in 3-4*-Hotels und Lodges · 13 x Frühstück (F), 2 x Mittagessen (M), 5 x Abendessen (A) · Besichtigungsprogramm inkl. Eintrittsgelder · örtliche, deutschsprechende Reiseleitung · Informationsmaterial und Reiseführer · Zusätzlich buchbar: Pirschfahrt im offenen Geländewagen 59,– € p.P. (5. Tag/maximal 6 Std.) · Cape Malay Kochkurs 75,– € p.P. (12. Tag) · Helikopter-Rundflug 79,– € p.P. (14. Tag) · Verpflegungspaket 135,– € p.P. (Abendessen am Tag 2, 5, 7, 10 und 14, muss von der ganzen Gruppe gebucht werden) · Nicht eingeschlossen: Trinkgelder und persönliche Ausgaben Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an. Garantierte Durchführung

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG: 25 Personen. Mindestteilnehmerzahl für den Transfer: 10 Personen. Pirschfahrt im offenen Geländewagen 6 Pers., Helikopter-Rundflug 2 Personen, Cape Malay Kochkurs 6 Personen.

VERLAGSBEGLEITUNG: Volker Neumeier

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

29.10.19 Flug nach Johannesburg

30.10.19 Johannesburg / Pretoria / Sandton / Stadtrundfahrt mit Besuch des Voortrekker Monuments

31.10.19 Sandton / Panoramaroute / Blyde River Canyon inkl. Rundgang bei den Bourke's Luck Potholes

01.11.19 Blyde River Canyon / Krüger Nationalpark, Tagsüber Tierbeobachtung vom klimatisierten Reisebus

02.11.19 Krüger Nationalpark / Fakultativer Ausflug: Pirschfahrt im offenen Geländewagen (halbtags/maximal 6 Std.) / Königreich Swasiland

03.11.19 Königreich Swasiland / Zululand / Hluhluwe / Imfolozi Naturreservat / Wildtierbeobachtung im offenen Geländefahrzeug

04.11.19 Hluhluwe / St. Lucia / Umhlanga / der größte Bestand von Flusspferden und Krokodilen in Südafrika

05.11.19 Umhlanga / Durban / Port Elizabeth / Gartenroute / Knysn, einzigartiger einheimischer Urwald

06.11.19 Knysna / George / Oudtshoorn

07.11.19 Oudtshoorn / Hermanus / Stellenbosch / „Kleine Karoo“

08.11.19 Stellenbosch / Kapstadt / Stellenbosch Dorfmuseum / Weiterfahrt nach Paarl / Besuch eines Weinguts mit Kellertour und anschließender Weinprobe

09.11.19 Kapstadt: Ausflug: Cape Malay Kochkurs / Tafelberg / Victoria & Alfred Waterfront

10.11.19 Kapstadt, Kap der Guten Hoffnung / Hafenstadt Simonstown / Botanischen Garten von Kirstenbosch

11.11.19 Kapstadt / Zusätzlich buchbar: Helikopter-Rundflug

12.11.19 Kapstadt / Deutschland

13.11.19 Ankunft in Deutschland

Termin: 29.10. – 13.11.2019

Preis: 3.525 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: ab 500 € p.P.