Rund um Kap Hoorn

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Linienflug mit Lufthansa ab Frankfurt nach · Buenos Aires und zurück/Economy Class · deutsche Flughafensteuern · innerargentinischer Flug Buenos Aires - Mendoza/Economy Class Rundreise (2.-7. und 22. Tag) · 5 Übernachtungen im DZ in Hotels der guten Mittelklasse · Verpflegung laut Programm · Ausflüge, Transfers, Besichtigungen und Eintrittsgelder wie beschrieben · deutschsprechende örtliche Reiseleitung Kreuzfahrt (7.-22. Tag) · 15 Übernachtungen in Kabinen der gebuchten Kategorie auf der „Norwegian Star“ mit Vollpension · Premium All Inclusive Paket inkl. Trinkgelder, Premium Getränkepaket und 60 min Internet · Vorträge und Veranstaltungen an Bord · durchgehende deutschsprechende Reisebegleitung an Bord (ab 25 Teilnehmern) · deutschsprechende örtliche Reiseleitung bei den Landausflügen · Reiseführer Südamerika · Umweltbeitrag Grünes Klima Garantierte Durchführung Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Miller Reisen GmbH, Millerhof 2, 88281 Schlier

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

12.01.20 Frankfurt - Buenos Aires

13.01.20 Buenos Aires

14.01.20 Buenos Aires / Mendoza

15.01.20 Mendoza

16.01.20 Andenüberquerung

17.01.20 Santiago de Chile

18.01.20 Santiago de Chile / Valparaiso / San Antonio

19.01.20 Seetag

20.01.20 Puerto Montt (Chile)

21.01.20 Puerto Chacabuco (Chile)

22.01.20 Seetag

23.01.20 Seetag

24.01.20 Punta Arenas (Chile)

25.01.20 Ushuaia (Argentinien)

26.01.20 Kap Hoorn

27.01.20 Port Stanley (Falklandinseln)

28.01.20 Seetag

29.01.20 Puerto Madryn (Argentinien)

30.01.20 Seetag

31.01.20 Montevideo (Uruguay)

01.02.20 Buenos Aires (Argentinien)

02.02.20 Buenos Aires / Deutschland

03.02.20 Ankunft in Deutschland

TERMIN: 18.08. – 30.08.2020

PREIS: ab 3.299 € p.P.*

*Preis in 2-Bett Kabine innen Kat I2 / EZ-Zuschlag: ab 1.200 € p.P.