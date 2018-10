Schlemmerreise mit der MS Classic Lady

Erkunden Sie die Masuren von der Wasser- und der Landseite und erleben Sie dabei unberührte Naturlandschaften

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit LOT von Frankfurt/Main nach Warschau und zurück ab Danzig via Warschau (* inkl. bekannter Steuern, Gebühren und Kerosinzuschläge. Stand: 08.2018) · 4 x Übernachtung auf dem Schiff · 2 x Übernachtung in Danzig im ***-Hotel · 6 x Halbpension (Frühstück und Abendessen) · 2 x Mittagessen auf dem Schiff · Transfers und Ausflüge mit örtlichem Reisebus ab Warschau bis Danzig · örtliche Reiseleitung ab Warschau bis Danzig · Eintritte und Besichtigungen lt. Programm · Informationsmaterial vor Reiseantritt (1 x pro Zimmer) · Vorab buchbar: Ausflug Oliva und Zoppot 28 € Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann die Reise bis vier Wochen vor Reisebeginn abgesagt werden.

VERLAGSBEGLEITUNG: Volker Neumeier

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

07.09.19 Flug nach Warschau / Busfahrt nach Masuren und Bezug der Kabine auf der MS Classic Lady

08.09.19 Kruttinnen, romantische Stockerkahnfahrt auf dem Flüsschen Kruttina (zahlbar vor Ort) / Philipponenkloster von Eckertsdorf / Schiff ahrt nach Nikolaiken, schönster Ferienort Masurens / Spirdingsee, größter See Masurens

09.09.19 Zodern: Kostprobe der traditionellen Blechkuchen / Fünf-Seen-Tour nach Wilkasy

10.09.19 Bummel durch Lötzen / Besuch der Feste Boyen / Wallfahrtskirche Heiligelinde mit Orgelkonzert / Führung durch die Wolfsschanze

11.09.19 Bummel durch Allenstein / Führung durch die imposante Festung Marienburg

12.09.19 Rundgang durch Danzig

13.09.19 Rückreise

Termin: 07.09. – 13.09.2019

Preis: 1.370 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 250 € p.P.