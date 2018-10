Schweizer Bergfrühling

Eine beeindruckende Schienenkreuzfahrt im nostalgischen Sonderzug

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung in Schwetzingen, Bensheim und Mannheim, Transfer zum Mannheim Hbf und zurück (max. 20 km) · Fahrt im Sonderzug ab/bis Mannheim · Sitzplatzreservierung im gebuchten Abteiltyp: 1. Klasse- oder Club-Abteil · 4 x Übernachtung in der gebuchten Hotelkategorie · 4 x HP (2x im Zug, 2x im Hotel) · Gruppen-Reiseleitung · Führungen in Bern und Brig · Ausflug zur Kleinen Scheidegg und nach Grindelwald · Hin- und Rückfahrt mit der Schmalspur bahn von Brig nach Zermatt · Gepäcktransport zwischen Bahnhöfen und Hotels in der Schweiz · Infomaterial (1 x je Zimmer) Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

160 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann die Reise bis vier Wochen vor Reisebeginn abgesagt werden.

VERLAGSBEGLEITUNG: Barbara Salzer-Grethe

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

DNV-Touristik GmbH,

Bolzstr. 126,

70806 Kornwestheim

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

13.05.19 Deutschland / Bern, Stadtführung / Interlaken

14.05.19 Grindelwald, Rundfahrt mit den Schmalspur- und Zahnradbahnen, Jungfraujoch (fakultativ)

15.05.19 Interlaken / Brig, Rundgang durch die Altstadt / Zermatt

16.05.19 Zermatt / Gornergrat (fakultativ)

17.05.19 Zermatt / Brig / Deutschland

Termin: 13.05. – 17.05.2019

Preis: ab 1.410 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 230 € p.P.