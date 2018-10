Seidenstraße

Eine zauberhafte Reise entlang historischer Route

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Linienflug mit Uzbekistan Airways von Frankfurt nach Urgentsch und zurück von Taschkent · Inlandsflug von Urgentsch nach Buchara · Flugabhängige Steuern und Gebühren · Sämtliche Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 2 x Übernachtung in Urgentsch/Chiwa · 2 x Übernachtung in Buchara · 3 x Übernachtung in Samarkand · 2 x Übernachtung in Taschkent · 9 x Frühstücksbuffet · 6 x Abendessen · 3 x Galadinner mit Folklore bzw. klassischer Musik · Rundreise und Ausflüge inkl. Eintrittsgelder: Stadtbesichtigung Chiwa, Besichtigung des Minarett Kalta Minor, Besuch der Freitagsmoschee in Chiwa, Stadtrundgang Bukhara, Besichtigung des Poi-Kalon Komplex, Besichtigung der Ark Festung, Besuch der Chor-Minor Moschee, Stadtbesichtigung Samarkand, Besichtigung des Registanplatz, Besuch der Totenstadt Shah-i Sinda, Besichtigung der Bibi Xanom Moschee, Stadtbesichtigung Taschkent · Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort · Reiseliteratur · Stand Reiseprogramm: 19.09.2018 · Nicht eingeschlossen: 7 x Mittagessen in lokalen Restaurants mit landestypischer Küche 85,– € p.P. · Zusatzausflug Shahrisabz 69,– € p.P. · EVisum durch Globalis 45,– € p.P. (Das E-Visum kann durch den Reisenden selbst zum Preis von z.Zt. 20,– € online beantragt werden: https://e-visa.gov.uz) Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 31 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Reiseverlauf

12.10.19 Flug nach Urgentsch

13.10.19 Stadtbesichtigung Chiwa

14.10.19 Stadtrundgang Bukhara

15.10.19 Besichtigung des Poi-Kalon Komplex und der Chor-Minor Moschee

16.10.19 Vormittag zur freien Verfügung in Buchara / Samarkand

17.10.19 Ganztagestour Samarkand mit Stadtbesichtigung / Besuch der Totenstadt Shah-i Sinda

18.10.19 Zur freien Verfügung / Zusatzausflug: Shahrisabz

19.10.19 Samarkand / Taschkent

20.10.19 Stadtrundfahrt Tashkent

21.10.19 Rückreise nach Deutschland

Termin: 12.10. – 21.10.2019

Preis: 1.595 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 250 € p.P.