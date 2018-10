Südseeparadies

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug ab/bis Frankfurt mit United Airlines nach Los Angeles und zurück von San Francisco · 6 Übernachtungen im DZ in 3 und 4 Sterne-Hotels (2x Los Angeles inkl. Frühstück, 2x Honolulu, 2x San Francisco) · 7 Übernachtungen mit Premium All Inclusive in der Doppelkabine Innen an Bord der Pride of America · Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitungen · Poppe & Co Reiseleitung ab/bis Deutschland · Highlights: Stadtrundfahrten in Los Angeles und San Francisco · Inselrundfahrt Oahu und Pearl Harbour · die schönsten Inseln des Archipels: Oahu, Hawaii, Maui und Kauai – ohne Kofferpacken! · Premium All Inclusive während der Kreuzfahrt Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Poppe Reisen GmbH & Co.KG

Wilhelm-Th.-Römheld-Str. 14

55130 Mainz

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

04.06.19 Deutschland / Los Angeles

05.06.19 Los Angeles Stadtrundfahrt

06.06.19 Los Angeles / Oahu (Honolulu)

07.06.19 Oahu (Honolulu) Inselrundfahrt

08.06.19 Oahu (Honolulu), Einschiffung

09.06.19 Kreuzfahrt: Kahului (Maui)

10.06.19 Kreuzfahrt: Kahului (Maui)

11.06.19 Kreuzfahrt: Hilo (Hawaii)

12.06.19 Kreuzfahrt: Kona (Hawaii)

13.06.19 Kreuzfahrt: Nawiliwili (Kauai)

14.06.19 Kreuzfahrt: Nawiliwili (Kauai) / Napali Coast

15.06.19 Kreuzfahrt: Oahu (Honolulu), Ausschiffung / Flug nach San Francisco

16.06.19 San Francisco, halbtägige Stadtrundfahrt

17.06.19 San Francisco / Deutschland

18.06.19 Ankunft in Deutschland

Termin: 04.06. – 18.06.2019

Preis: ab 5689 Euro p.P.*

*Preis in Innenkabine / EZ-Zuschlag: ab 1.770 € p.P.