Traumroute Indian Summer

Ein außergewöhnliches und aufregendes Erlebnis, reich an Kontrasten und Eindrücken

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug von Frankfurt nach Boston und zurück von New York · Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 14 x Übernachtung in Hotels der Kategorie 3 und 4 · 14 x Frühstück · 7 x Abendessen: jeweils 1 x in Boston, White Mountains, Quebec, Toronto, Lancaster, Washington und New York · Rundreise und Ausflüge inkl. Eintrittsgelder lt. Programm · Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort · Reiseliteratur · Nicht im Reisepreis enthalten: ESTA-Gebühr für Einreisegenehmigung in die USA: ca. 14,– $ p.P. (ca. € 55,– € p.P. bei Besorgung durch Globalis) Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 31 Tage vor Reisetermin abzusagen.

Reiseverlauf

17.10.19 Flug nach Boston

18.10.19 Boston

19.10.19 Von Boston in die White Mountains

20.10.19 Von den White Mountains weiter nach Quebec

21.10.19 Quebec City

22.10.19 Quebec City / Montreal

23.10.19 Montreal / Toronto

24.10.19 Toronto / Niagara Falls

25.10.19 Niagara Falls / Pennsylvania Dutch Country

26.10.19 Pennsylvania Dutch Country /Washington D.C.

27.10.19 Washington D.C.: die Hauptstadt der USA

28.10.19 Washington / Philadelphia / New York

29.10.19 New York City

30.10.19 New York City

31.10.19 Heimreise

01.11.19 Ankunft in Deutschland

Termin: 17.10. – 01.11.2019

Preis: 3.575 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: ab 920 € p.P.