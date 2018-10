Tropen, Vulkane, Traumstrände

Unterwegs zwischen zwei Welten

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug nach Lissabon und zurück von Rio de Janeiro · 18 Tage Kreuzfahrt in einer Außenkabine der gebuchten Kategorie · Vollpension: Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Kaffee / Tee und Säften, Abwechslungsreiches Mittagsbuffet, wahlweise leichtes Mittagessen, z. B. im Lido Café, Zum Abendessen 5-Gänge Menü am Tisch serviert, Kaffee / Tee Stationen zur Selbstbedienung, Kaffee / Kuchen oder Mitternachtssnack je nach Tagesprogramm, Gala-Dinner mit Kapitäns-Empfang, Begrüßungs- und Abschiedsempfang, nicko cruises Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige örtliche Reiseleitung · Deutschsprachiger Service an Bord · Komfortables Sennheiser Audio-System bei allen Ausflügen · Nutzung des Fitnessbereichs, des Swimmingpools und Wellnessbereichs mit Sauna (Massage gegen Gebühr) · Unterhaltungsprogramm und landeskundliche Vorträge an Bord · Persönliche Reiseunterlagen · Kofferservice zwischen Anlegestelle und Kabine bei Ein- und Ausschiffung · Alle Hafen- und Passagiergebühren · Hinzubuchbare Leistungen: Ausflugspaket mit 5 Ausflügen: € 289 p. P. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

180 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: Heidi Wasser

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

nicko cruises Schiffsreisen GmbH,

Mittlerer Pfad 2,

70499 Stuttgart

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

04.10.19 Anreise nach Lissabon (Portugal), Einschiffung

05.10.19 Erholung auf See

06.10.19 Funchal (Madeira, Portugal)

07.10.19 Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa, Spanien)

08.10.19 Erholung auf See

09.10.19 Erholung auf See

10.10.19 Mindelo (Kapverden)

11.10.19 Erholung auf See

12.10.19 Erholung auf See

13.10.19 Sie überqueren mit dem WORLD EXPLORER den Äquator

14.10.19 Fernando de Noronha (Brasilien)

15.10.19 Natal (Brasilien)

16.10.19 Recife (Brasilien)

17.10.19 Salvador (Bahia, Brasilien)

18.10.19 Erholung auf See

19.10.19 Armação dos Búzios (Brasilien)

20.10.19 Armação dos Búzios / Rio de Janeiro (Brasilien)

21.10.19 Rio de Janeiro (Brasilien), Ausschiffung und Heimreise

Termin: 04.10. – 21.10.2019

Preis: ab 4.699 Euro p.P.*

*Preis in Expeditionskabine / EZ-Zuschlag: + 30% p.P.