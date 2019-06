Unter weißen Segeln

REISELEISTUNGEN:

Flug mit KLM oder Air France von Frankfurt nach St. Maarten und zurück in der Economy Class · Rail&Fly 2. Klasse · Transfers lt.

Reiseverlauf · 7 Nächte Segelkreuzfahrt gemäß Programm · Vollpension an Bord · Nutzung der Wassersportausrüstung · Deutschsprachiger Gästeservice an Bord · DERTOUR Reisebegleitung · Zusätzlich buchbar: Vorprogramm St. Maarten · Eingeschlossene Leistungen (2 Nächte) · Transfer vom Flughafen zum Hotel · 2 Nächte im Holland House Beach Hotel · Transfer vom Hotel zum Hafen zur Einschiffung · ab 499,– € p.P. im DZ: Badeverlängerung St. Maarten 4 bzw. 6 Nächte ab 899,– € p.P. im DZ Garantierte Durchführung der Kreuzfahrt MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DAS VORPROGRAMM UND DIE BADEVERLÄNGERUNG: 10 Personen Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 21 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Reiseverlauf

21.03.20 Flug von Deutschland nach St. Maarten / Einschiffung auf die Star Flyer

22.03.20 Insel Saba: Eine Vulkaninsel perfekt zum Erkunden der Unterwasserwelt

23.03.20 Dominica: atemberaubender Regenwald und Wasserfälle

24.03.20 Îles des Saintes – Terre-de-Haut: UNESCO-Weltnaturerbe mit idyllisch versteckten Buchten und einsamen Traumstrände

25.03.20 Guadeloupe: Sanftes Meeresrauschen, schöne Badebuchten, Vulkanstrände und tropische Nationalparks mit Regenwäldern

26.03.20 Antigua: Inselstaat im Nordosten mit kleinen idyllischen Orten und karibisch-bunten Häuschen

27.03.20 Gustavia, Saint-Barthélemy: Perfekt zum Flanieren

28.03.20 Ausschiffung in Philippsburg, St. Maarten und Rückflug

29.03.20 Ankunft in Deutschland

TERMIN: 21.03. – 29.03.2020

PREIS: ab 3.369 € p.P.*

*Frühbucherpreis: Buchung bis

30.06.2019 Preis in Doppel Kabine Kat. 6 / EZ-Zuschlag: ab 1.130 € p.P.