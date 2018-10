Ursprüngliches Sizilien

Das angenehme mediterrane Klima und die Lebensfreude der Sizilianer begeistern jeden Besucher

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Stuttgart und zurück (Details siehe Seite 6) · Flug nach Catania und zurück · 3 x Übernachtung in einem Hotel der Kategorie ***plus im Raum Catania · 4 x Übernachtung in einem Hotel der Kategorie **** im Raum Acireale · Halbpension · Ausflugspaket lt. Programm: Besichtigung des Ätna mit Begleitung eines Geologen, Wanderung zum Sartorius Krater, Besuch eines Agritourismo in der Ätna-Region, Stadtrundgang in Taormina und Syrakus, Besichtigung des Freilichttheaters in Taormina, Besichtigung des Barockjuwel Noto, Besuch der Villa del Casale, Besichtigung der Tempel von Agrigent, Stadt-besichtigung Palermo, Bummel durch den Markt von Ballarò, Führung durch den Adelspalast Conte Federico, Besuch des Benediktinerklosters Monreale, Besuch des Naturpark Madonie, Stadtrundgang Cefalù · Deutsch sprechende Reiseleitung · Reiseliteratur · Nicht eingeschlossen und nur vor Ort buch- bzw. zahlbar: Zusatzausflug: Ganztagesausflug Lipari und Vulcano exkl. Eintrittsgelder (95 Euro/Per.) · Eintrittsgelder (ca. 68 Euro/Per.) · Kurtaxe (aktuell 1,50 Euro/Tag und Per.) Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 31 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: Willi Maag

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH,

Uferstraße 24,

D-61137 Schöneck

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

14.05.19 Flug nach Catania

15.05.19 Ganztagesausflug Ätna / Taormina

16.05.19 Ganztagesausflug Syrakus / Noto

17.05.19 Piazza Armerina: Villa del Casale / Agrigent: Tal der Tempel

18.05.19 Ausflug Palermo: Markt von Ballarò, Palazzo Conte Federico / Monreale

19.05.19 Zur freien Verfügung

20.05.19 Ganztagesausflug Madonie / Cefalù

21.05.19 Rückflug

Termin: 14.05. – 21.05.2019

Preis: 1.425 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 195 € p.P.