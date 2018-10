Vom Rio de la Plata zum Zuckerhut

Städte- und Naturhighlights zweier Länder voller Temperament und Vielfalt

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Linienflug mit LATAM von Frankfurt nach Buenos Aires und zurück von Rio de Janeiro jeweils via Sao Paulo/ Economy Class · Innersüdamerikanische Flüge: Buenos Aires – Iguazú und Foz do Iguazú – Rio de Janeiro · 10 Übernachtungen in Hotels der guten Mittelklasse mit Frühstück · Fahrten und Transfers in modernen, klimatisierten (bzw. landestypischen) Reisebussen · Ausflüge, Exkursionen und Besichtigungen wie beschrieben · sämtliche Eintritte zu den angegebenen Besichtigungen inklusive · qualifizierte deutschsprechende Reiseleitung vor Ort · Nicht enthalten: weitere Mahlzeiten und Getränke, Trinkgelder und persönliche Ausgaben · Zusätzlich buchbar: Halbpension 355,- € p.P. – Tagesausflug nach Colonia del Sacramento 270,– € (Mindestteilnehmer: 15 Personen – Bootsfahrt in die Guanabara Bucht 75,– € p.P. (Mindestteilnehmerzahl 15 Personen) Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann die Reise bis 30 Tage vor Reisebeginn abgesagt werden.

VERLAGSBEGLEITUNG: Heidi Wasser

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Miller Reisen GmbH,

Millerhof 2,

88281 Schlier

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

20.10.19 Frankfurt / Sao Paulo

21.10.19 Sao Paulo / Buenos Aires / Stadtrundfahrt

22.10.19 Buenos Aires / Tigre / Fakultativ: Tango Show mit Abendessen in Buenos Aires

23.10.19 Buenos Aires / Buenos Aires / Fakultativ: Tagesausflug nach Colonia del Sacramento (Uruguay)

24.10.19 Buenos Aires / Iguazú / argentinische Seite der Wasserfälle

25.10.19 Foz do Iguazú / brasilianische Seite

26.10.19 Foz do Iguazú / Rio de Janeiro

27.10.19 Rio de Janeiro / Zuckerhut / Corcovado

28.10.19 Rio de Janeiro

29.10.19 Rio de Janeiro, Altstadt

30.10.19 Rio de Janeiro / Fakultativ: Halbtägige Bootsfahrt in der Guanabara Bucht

31.10.19 Rio de Janeiro / Sao Paulo / Frankfurt

01.11.19 Ankunft in Frankfurt

Termin: 20.10. – 01.11.2019

Preis: 2.999 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: ab 695 € p.P.