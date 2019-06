Von Valparaiso nach Tahiti

Im Pazifik liegen exotische Eilande, die nur selten von Besuchern erkundet werden. Freuen Sie sich auf besondere Anlandungen, gehen Sie auf historische Spurensuche, und genießen Sie bei entspannten Seetagen den ganzen Komfort Ihrer EUROPA. Seereise inkl. An-/Abreisepaket inkl. Haustürtransfer ab/bis Deutschland und 5% Frühbucherermässigung bei Buchung bis 15.04.2020 in einer Garantie-Suite (Doppelbelegung) Wie auch immer Sie Luxus definieren: Auf der EUROPA genießen Sie Ihren ganz persönlichen Luxus während des gesamten Aufenthalts. Kommen Sie an Bord und erleben Sie auf dem Weg zu den schönsten Zielen dieser Erde eine außergewöhnliche Reise – vielleicht sogar zu sich selbst. Das Beste Kreuzfahrtschiff der Welt laut Berlitz Cruise Guide 2019 · 285 Crewmitglieder für max. 400 Gäste · Deutschsprachige Servicecrew · Ausschließlich Außensuiten mit Meerblick, nahezu alle mit Veranda · Gourmetqualität in fünf Restaurants · Ganzheitliches Wellness- und Gesundheitskonzept sowie inspirierende Kulturangebote Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Ballindamm 25, 20095 Hamburg

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

TERMIN: 03.12. – 19.12.2020

PREIS: ab7.891 €p.P.*

*Preis im DZ, innen / EZ-Zuschlag auf Anfrage